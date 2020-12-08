Фигуранты дела о пожаре в лагере "Холдоми" не признают вины

Фигуранты дела о гибели детей в лагере "Холдоми" в Хабаровском крае своей вины не признают. Об этом сообщил РИА Новости прокурор Солнечного района Иван Рокачев.

Он добавил, что судебное заседание еще идет, возможно, начнут опрашивать пострадавших.

Суд по делу о пожаре начался 4 декабря. Всего по нему проходят 26 потерпевших.

Напомним, пожар в палаточном городке под Хабаровском произошел в июле 2019 года, погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело, были арестованы трое подозреваемых: директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков и сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев. Как считают следователи, именно последний проводил проверку в лагере и выявил нарушения противопожарных норм, однако никаких мер по их устранению не принял.

Сообщалось, что причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. Прокуратура края выявила множество нарушений в "Холдоми".