Ко второму чтению в бюджет Москвы на 2021 год внесли 200 поправок, но мэрия поддержала только 15

В Мосгордуме сегодня рассматривают поправки в бюджет города на 2021 год и плановый период до 2023 года. Ранее документ был принят в первом чтении.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова сообщила, что всего ко второму чтению было подано около 200 поправок и предложений, но в итоге мэрия поддержала лишь 12, плюс сама предложила еще три поправки, которые учитывают предложения нескольких депутатов.

Итак, вот на что предлагается увеличить расходы: 5 млрд руб. – на ремонт поликлиник (сумма позволит завершить в 2021 году ремонт более 40 медучреждений), 1,2 млрд руб. – на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в систему ОМС, 2,2 млрд руб. – на ремонт музыкальных и художественных школ, закупку оборудования и инструментов, 1 млрд руб. – на ремонт и оснащение театров. По 500 млн руб. предлагается выделить дополнительно на ремонт и дооснащение библиотек, отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поддержку малого и среднего бизнеса в сфере креативной индустрии. 1,2 млрд руб. предлагается выделить на социальные выплаты безработным, 750 млн руб. – на средства реабилитации и ортопедические изделия. Также предусмотрены почти 5 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков, 256 млн руб. на сохранение объектов культурного наследия во время ремонта жилых домов, 100 млн руб. на постановку на кадастровый учет собственников жилых домов, 56 млн руб. – на доработку портала, на котором граждане записывают детей в кружки и секции.

"Все эти статьи предлагается профинансировать за счет резервного фонда", - сообщила Зяббарова.

По поводу 190 отклоненных поправок глава департамента финансов сообщила, что значительная часть из них не содержит финансового обоснования, не соответствует закону о бюджете. Другие поправки предлагают увеличить общий доход или расход, изменить дефицит бюджета, а это невозможно сделать после принятия данных параметров в первом чтении.