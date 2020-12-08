Екатеринбургские власти подтвердили концессию с "Синарой" по транспортной реформе

Екатеринбургские власти подтвердили намерение заключить транспортную концессию с "Синарой", несмотря на перенос внедрения новой тарифной сетки. Мэр уральской столицы заявил, что путем концессии будет обновлена маршрутная сеть.

Как рассказал Накануне.RU Александр Высокинский, "концессия с "Синарой" будет, и она [маршрутная сеть] будет [обновлена] по конкурсу".

"То, что мы делаем сейчас, - приводим транспортную сетку к единой нумерации. Сейчас есть 054 и 54 маршруты и жители путают их порой", - отметил градоначальник.

Напомним, накануне Высокинский утвердил документ планирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам. Часть из них будет отменена. Документ рассчитан на 2021-2023 годы и нацелен, в первую очередь, на поэтапное внедрение сбалансированной маршрутной сети. Так, в будущем году основным преобразованием станет изменение нумерации некоторых маршрутов. Сейчас в Екатеринбурге действует целый ряд схожих номеров: №54 – №054, №18 – №018, №5 – №05 и другие.

Как пояснили в мэрии, чтобы переименовать маршрут, его необходимо сначала отменить, а затем открыть вновь, что предусмотрено обновленной редакцией документа. Всего же в 2021 году планируется переименовать 24 маршрута общественного транспорта.

Кроме этого, с учетом исследований пассажиропотока будут отменены три автобусных маршрута и два троллейбусных, они будут компенсированы изменениями других регулярных направлений. Так, отмена троллейбусных маршрутов №13 и 16 будет восполнена №33, который объединит оба маршрута. А отмена автобусных маршрутов №32 и 64 возместится продлением №24 до микрорайона Компрессорный с увеличенным количеством автобусов большого класса.

Ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции в мэрии Екатеринбурга приняли решение отложить ввод новой тарифной сетки, которая входит в общий план модернизации общественного городского транспорта. Предполагалось, что уже с 2021 года будет введен Единый билет на все виды транспорта стоимостью 1 тыс. 500 руб. (сейчас 2 тыс. 380 только за три вида транспорта) с простым и понятным билетным меню: вместо существующего 41 тарифа останется 8. Благодаря нововведениям, каждый житель, заплатив по тарифу 32 руб. (сейчас одна поездка 28 руб., кроме метро, где 32 руб.), сможет сделать бесплатную пересадку в течение 90 минут. Такие решения предложило мэрии ООО "Центр экономики инфраструктуры". По словам вице-президента компании Павла Чистякова, общественный транспорт для жителей уральской столицы благодаря изменениям станет комфортнее, дешевле и быстрее. Когда теперь будет внедрена новая тарифная сетка - неизвестно.

Концессионное соглашение в сфере транспорта, как ожидается, будет предусматривать передачу в аренду компании-оператору, выбранному через конкурсные процедуры, парка трамваев и троллейбусов, депо, сетей и подстанций. Концессионер возьмет на себя обязательства по организации перевозок пассажиров, а также по обновлению парка и инфраструктуры городского легкорельсового транспорта. Стоимость проекта мэрия не озвучивает до проведения финансовых экспертиз и определения всех участников проекта. Основным интересантом считается группа "Синара". Трехстороннее рамочное соглашение по проекту было подписано еще в рамках выставки "Иннопром-2018". Ожидалось, что конкурс по выбору концессионера может пройти уже до конца 2020 года.