08 Декабря 2020
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Общество Свердловская область В России За рубежом
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Число "невыездных" из-за долгов свердловчан за год выросло на 81 тысячу

С начала 2020 года судебными приставами Свердловской области вынесено более 200 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы РФ.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном УФССП России, это на 81 тысячу больше, чем в 2019 году. Общий долг "невыездных" уральцев составляет более 39,5 млрд рублей.

Так, в отношении должников по ЖКХ вынесено более 4 тысяч постановлений, имеющих общий долг свыше 2 млрд рублей. Ограничены в праве выезда за границу 57 тысяч свердловчан, имеющих задолженности по кредитам свыше 15 млрд рублей. А в отношении алиментщиков вынесено 19 тысяч постановлений на общую сумму более 4 млрд рублей.

"Временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей. Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение в праве выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тысяч рублей", - пояснили в ведомстве.

Там отмечают, что данная мера остается эффективной и в условиях временных ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Проверить себя на наличие долгов, а также оплатить задолженность онлайн можно на сайте ГУФССП России по Свердловской области с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств".

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Число "невыездных" из-за долгов свердловчан за год выросло на 81 тысячу

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Теги: долги, выезд, УФССП, Свердловская область



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