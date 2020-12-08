08 Декабря 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

"Транспортная дыра" в пермском бюджете увеличилась

"Транспортная дыра" в городском бюджете Перми стала больше. Об этом депутатам рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета городской думы по экономическому развитию, передает корреспондент Накануне.RU.

Кассовый разрыв к концу года вырастет до 2 млрд 50 млн руб. По итогам третьего квартала текущего года, дефицит бюджета достиг 1,3 млрд руб.

Отметим, что ранее, по подсчетам городских властей, кассовый разрыв должен был составить 1,8 млрд руб. На старте транспортной реформы убытки прогнозировались в 850 млн руб.

Напомним, по подсчетам депутатов, финансовая дыра в транспортной отрасли куда больше официально заявленных сумм и составляет 2,5 млрд руб.

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"Транспортная дыра" в пермском бюджете увеличилась

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Теги: транспортная модель, депутаты, пермская городская дума, автобусы, выпадающие доходы, бюджет, транспортная реформа



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