08 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Илья Варламов, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

"Пробуем и прорабатываем". Мэр Екатеринбурга ответил на критику расширения моста от Варламова

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отреагировал на острую критику блогера Ильи Варламова насчет проекта реконструкции каменного моста на улице Малышева. Известный блогер ранее заявил, что расширение автомобильных полос сильно помешает пешеходам.

Как объяснил в беседе с журналистом Накануне.RU мэр уральской столицы, с Варламовым в администрации не планируют дискутировать, а сам проект создан для того, чтобы учесть все нюансы при перестройке.

"Как раз сделали этот проект расширения моста, чтобы все проработать. Делаем комплексный анализ. С Варламовым мэрия не спорит. Мы говорим в рамках проекта о том, как данные вопросы можно решать. Проект делается для того, чтобы обосновать только технологическую часть. Проектом разрабатывается транспортная, пешеходная и историко-культурная часть. Может, центр по охране памятников скажет, что это невозможно", - сказал Высокинский.

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"Пробуем и прорабатываем". Мэр Екатеринбурга ответил на критику расширения моста от Варламова

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Теги: мост на малышева, илья варламов, александр высокинский



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