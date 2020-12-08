В Югре санаторий "Юган" вернётся к работе по профилю

Санаторий "Юган", который использовался как обсерватор, вскоре вернётся к профильному формату работы. Об этом стало известно на заседании окружного оперштаба по профилактике коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заседание провела губернатор Наталья Комарова. "Юган" вернётся к профильной работе в январе.

Напомним, на заседании глава автономии прокомментировала начало массовой вакцинации от коронавируса. Она отметила, что новая партия противоковидной вакцины "Спутник V" поступит в регион до конца этой недели. "Вакцинация будет добровольной, бесплатной. На первом этапе она пройдет для врачей, учителей, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов, сотрудников, чья работа связана с оказанием услуг населению", - подчеркнула Комарова.