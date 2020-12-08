В истории с суррогатными младенцами есть следы черных трансплантологов - депутат

В делах с торговлей детьми, рожденными российскими суррогатными матерями, есть следы черных трансплантологов, которые ведут за рубеж. То есть некоторых детей просто вынашивают для "разделки на органы". Об этом сказал "Парламентской газете" член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.

Напомним, в текущем году произошло несколько скандалов. Так, летом в московской квартире были найдены пять пять младенцев в возрасте от нескольких дней до нескольких месяцев, которые без должного ухода содержались там для отправки заказчикам. После проверки выяснилось, что все он были рождены суррогатными матерями из России для иностранцев. В начале года подобное произошло в Подмосковье. Также были случаи в Санкт-Петербурге.

"Оказалось, что в истории замешаны частные медицинские клиники, загсы, юридические посредники, курьеры. Сформирован целый рынок заказчиков, которые преимущественно находятся за рубежом", - сказал Земцов.

Он добавил, что аферисты легко обходят действующие нормы законодательства из-за пробелов в нем и используют Россию как "ферму" для выращивания детей себе на потребу. При этом неизвестно даже, сколько таких детей рождается и какова их дальнейшая судьба. По приблизительным оценкам, около 20 тысяч малышей в год. А основной маршрут вывоза младенцев - это страны Юго-Восточной Азии, в том числе Филиппины, являющиеся рынком черной трансплантологии.

В пользу гипотезы о "выращивании на органы" говорит тот факт, что младенцев не спешат сразу отправлять за рубеж, а специально держат подольше. Это может быть связано с процессом "дозревания" внутренних органов ребенка.

Земцов подчеркнул, что прозрачное суррогатное материнство составляет считанные проценты, а все остальное - это мимикрия. Недаром во многих странах, в том числе на Западе, суррогатное материнство или полностью запрещено, или сильно ограничено. Свои рынки для коммерческого суррогатного материнства уже закрыли Индия, Китай, Канада, многие страны Европы.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова считает, что это во многом вопрос национальной безопасности. Суррогатное материнство нужно оставить только для россиян, состоящих в браке, которые по медицинским показателям не могут иметь детей.

Сегодня в Общественной палате пройдут слушания по вопросу проблем суррогатного материнства. Накануне палата представила свои рекомендации по итогам круглого стола, прошедшего в июле. Среди них: внесение в законодательство четких требований к иностранцам - генетическим родителям будущего ребенка, определение их прав и обязанностей по отношению к младенцу, регламентация процедуры оформления таких детей органами загсов и консульскими учреждениями, обязательное лицензирование организаций - посредников в сфере суррогатного материнства, внедрение государственного регистра сведений о "суррогатных" детях и др.