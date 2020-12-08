Стало известно о состоянии детей, отравившихся хлором в астраханском бассейне

Число пострадавших в результате отравления хлором в бассейне "Динамо" в Астрахани увеличилось до 32, среди них - 20 детей.

Как уточнили в региональном Минздраве, состояние всех несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести, передает Regnum.

Пятеро детей были переведены из отделения интенсивной терапии и реанимации в обычные палаты.

Напомним, инцидент произошел 7 декабря. Концентрация хлора в воде бассейна была превышена почти в 25 раз, это установили специалисты. До нового года бассейн будет закрыт.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту отравления детей и взрослых.