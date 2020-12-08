08 Декабря 2020
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Стало известно о состоянии детей, отравившихся хлором в астраханском бассейне

Число пострадавших в результате отравления хлором в бассейне "Динамо" в Астрахани увеличилось до 32, среди них - 20 детей.

Как уточнили в региональном Минздраве, состояние всех несовершеннолетних оценивается как средней степени тяжести, передает Regnum.

Пятеро детей были переведены из отделения интенсивной терапии и реанимации в обычные палаты.

Напомним, инцидент произошел 7 декабря. Концентрация хлора в воде бассейна была превышена почти в 25 раз, это установили специалисты. До нового года бассейн будет закрыт.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту отравления детей и взрослых.

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Стало известно о состоянии детей, отравившихся хлором в астраханском бассейне

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Теги: бассейн, хлор, дети, отравление



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