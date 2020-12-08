Жителей Челябинской области осудили за хищение нефти на 128 млн рублей

Суд в Челябинской области вынес приговор 14 местным жителям за хищение нефти на сумму более 128 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2016-2017 гг. осужденные через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах "Уфа-Петропавловск", "Уфа-Омск", "Нижневартовск-Курган-Куйбышев" похитили более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 млн руб.

По ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемых – квартиры, земельные участки, автомобили и денежные средства.

По приговору суда осужденным назначено наказание от 1 года 4 месяцев лишения свободы условно до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.