В Югре создадут электронные прививочные сертификаты для вакцинации против COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции прокомментировала начало массовой вакцинации, передает корреспондент Накануне.RU.

Она отметила, что новая партия противоковидной вакцины Спутник V поступит в регион до конца этой недели.

"Вакцинация будет добровольной, бесплатной. На первом этапе она пройдет для врачей, учителей, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов, сотрудников, чья работа связана с оказанием услуг населению", - подчеркнула Комарова.

Губернатор поручила разработать и внедрить электронный прививочный сертификат. В него будет включена памятка для добровольцев, поставивших прививку, об особенностях режима труда, отдыха и иных правилах.

"Прошу исполнителей своевременно выполнить эту работу, то есть до начала вакцинации", - высказалась глава региона.