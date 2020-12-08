Свердловские депутаты назвали законопроект о выборе мэров "написанным на коленке" и отклонили

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на очередном заседании отклонили законопроект о прямых выборах мэра Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU. При этом парламентарии заявили о "юридической безграмотности" авторов инициативы.

В своем выступлении один из инициаторов сбора подписей - депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков ссылался на отсутствие каких-либо замечаний в проекте со стороны той же прокуратуры, помимо технико-юридических норм. И указывал на необходимость вернуть доверие народа к органам местного самоуправления.

На вопрос от председателя комиссии по межпарламентской деятельности Вячеслава Вегнера о том, были ли внесены поправки инициативной группой или самим ее председателем, Пирожков ответил, что неправильно требовать от инициативной группы большего, чем то, что они уже сделали, остальное же ложится на плечи самих депутатов. После этого на Пирожкова в буквальном смысле "накинулись" депутаты ЗакСО.

"Где письмо с конкретными обоснованием необходимых изменений? Вы говорите, у депутатов сегодня есть право внести эти поправки. Да, у меня есть, но в какой-то мере мои поправки полностью испортят ваш законопроект. Именно вы как председатель инициативной группы должны были эти поправки сформулировать и отправить. Ни у кого другого, я считаю, на это права сегодня нет, потому что мое мнение, закон был таков, чтобы местные муниципалитеты сами определяли, будут у них прямые выборы или останется наша система. То есть мы должны дать им право - это мое мнение", - заявил Вячеслав Вегнер.

Серьезно встал вопрос и о том, будет ли новый мэр, избранный народом, компетентным в финансовых и правовых вопросах. Несмотря на то, что, по словам Пирожкова, главное – это одобрение народа, который, в случае чего, может быть более лояльным к ошибкам нового мэра, заместитель председателя комитета ЗакСО по социальной политике Владимир Радаев отнесся скептически к заявлениям депутата, напомнив историю об избрании главой деревни "технички".

"В миллионном городе собрать 11 тыс. подписей не так сложно, - отметил Радаев. - Наверное, можно сделать и выборы, можно сделать и думу, но все помнят деревню, в которой выбрали главой техничку. И что она будет делать? Где гарантия того, что в городе не выберут такую же "техничку"? Кстати, уйти обратно она не могла и этот вопрос вы не предусмотрели. Городом должен управлять хозяйственник, который знает экономику, а у вас все просто. Я вам завтра тоже соберу 20 тыс. подписей. Вегнер правильно сказал, что к этому вопросу надо подходить к серьезно".

Представитель комитета ЗакСО по региональной политике и развитию местного самоуправления Петр Соколюк, который 19 лет был главой Ивделя, также раскритиковал законопроект, по собственному опыту отметив, что горожанам важнее компетентность главы, а не то, кем он выбирался.

"У нас сегодня демократическая процедура. Кто сказал, что мэра назначают? Его избирают депутаты. Их избрал народ. Они выбирают лучшего, а не кота в мешке. Невозможно прийти управлять городом, если ты вчера танцевал в балете. Нужно заниматься чем-то руками. Нет сказки в этом кресле!" - заявил Соколюк, отметив, что данный законопроект "будто бы был написан на коленке".

Напомним, что до этого депутаты Законодательного собрания Свердловской области рекомендовали отклонить законопроект о прямых выборах мэра Екатеринбурга на заседании комитета по местному самоуправлению.