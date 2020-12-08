08 Декабря 2020
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Pfizer сообщила администрации Трампа о нехватке вакцины от COVID-19 для США

Американская компания Pfizer сообщила администрации президента США, что не сможет предоставить большое количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля, сообщает газета Washington Post.

По данным издания, другие страны скупили большую часть запасов.

Отмечается, что теперь возникают сомнения по поводу того, смогут ли американские власти провести вакцинацию большей части населения страны к концу весны или началу лета.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что уже на этой неделе в стране начнется вакцинация против коронавируса, после того, как американский регулятор одобрит вакцину, пишет Regnum.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Вакцинация в стране стартовала 7 декабря.

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Pfizer сообщила администрации Трампа о нехватке вакцины от COVID-19 для США

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Теги: Pfizer, вакцина, США



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