На Камчатке 31 декабря сделают выходным

В Камчатском крае 31 декабря будет объявлен выходным днем, заявил губернатор региона Владимир Солодов.

По его словам, это позволит жителям "спокойно сосредоточиться на подготовке к празднику". Однако за этот день граждане "в соответствии с процедурой" отработают в субботу 26 декабря.

Ранее 31 декабря объявили выходным Татарстан, Крым, Чувашия, Ставропольский край, Владимирская, Курская, Белгородская, Волгоградская, Костромская и Томская области.

Как уже сообщало Накануне.RU, ожидается, что сегодня ЛДПР повторно внесет в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Для этого предлагается отобрать "выходной статус" у 8 января. Отмечается, что 31 декабря все равно никто не работает как положено. Эта инициатива ЛДПР была внесена в Госдуму еще в ноябре 2019 года. Тогда правительственная комиссия по законопроектной деятельности ее не поддержала.

Если законопроект все же примут, то фактически он начнет действовать только с 1 января 2024 года, поскольку в 2022 и 2023 годах 31 декабря выпадает на выходные дни.