В Челябинской области у 301 человека за сутки выявлен COVID-19

В Челябинской области за сутки у 301 человека подтвержден COVID-19, 12 пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 29 тыс. 53 человек.

В настоящий момент в регионе 9 тыс. 970 заболевших. За сутки выписаны 258 человек, всего в регионе выздоровели 18 тыс. 377 пациентов.

За прошедшие сутки умерло тринадцать человек. От COVID-19 скончались двое мужчины 61 года, пациенты 60, 67 и 72 лет и женщины 79, 84 и 87 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 65, 73, 75, 78 и 84 лет.