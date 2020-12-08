Бабушкина прокомментировала уход Коробейникова с постов в ЗакСО

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина прокомментировала ситуацию с уходом депутата Алексея Коробейникова с постов в заксобрании. Коробейников был председателем мандатной комиссии и заместителем председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

"Вообще это прерогатива комиссии Законодательного собрания, которая рассматривала вопрос. И комиссия признала обоснованными претензии прокуратуры по тем представлениям, которые прокуратура высказала. И сегодня прокуратура настаивает на том, что комиссия должна принять решение и потом предложить в законодательное собрание", - рассказала Бабушкина, отметив, что более подробно вопрос могут пояснить члены комиссии.

Напомним, председатель мандатной комиссии и заместитель председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников отказался от своих должностей. Заявление с просьбой снять его с занимаемых постов на имя председателя ЗакСО Людмилы Бабушкиной парламентарий сам опубликовал на личной странице в Facebook.