08 Декабря 2020
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Общество В России Москва
календарь, декабрь, 31 декабря (2017) | Фото: catalog.ykt.ru

В Госдуму со второго раза попытаются внести законопроект о выходном 31 декабря

Группа депутатов от ЛДПР не оставляет попытки сделать 31 декабря выходным днем навсегда. Сегодня фракция снова будет вносить законопроект, на этот раз доработанный. Глава комитета по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов полагает, что теперь учтены все мнения и документ является компромиссным.
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"Нашли, пожалуй, компромиссное решение. Должно устроить даже самых непримиримых критиков инициативы сделать 31 декабря выходным постоянно и согласно норме закона, не дожидаясь, пока правительство изволит когда-либо снова воспользоваться собственными полномочиями по корректировке календаря. Принять его - далеко не лишний раз успокоить общество, мелочей не бывает. А компромисс сейчас очень нужен", - считает Нилов.

Стоит отметить, что проект ЛДПР предусматривает перенос выходного на 31 декабря, а не введение дополнительного нерабочего дня, таким образом, экономика не должна пострадать.

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В Госдуму со второго раза попытаются внести законопроект о выходном 31 декабря

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Теги: 31 декабря, выходной день, перенос, законопроект, госдума



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