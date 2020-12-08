В сгоревшем частном доме на Среднем Урале найдены тела трех человек

На Среднем Урале в ходе тушения пожара найдены тела трех человек. Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось ранним утром 8 декабря в частном доме по улице Партизанской в Полевском: на месте огненного ЧП были обнаружены тела мужчины и двух женщин.

"Пока данных о характере смерти погибших не имеется. Для определения точных причин их гибели будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Для установления точной причины возгорания проводится пожарно-техническая экспертиза", - уточнили в ведомстве.

Сейчас следователями СК проводится осмотр места происшествия. Также опрашиваются проживающие по соседству с данным домом.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.