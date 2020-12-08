08 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
сгоревший дом в Полевском (2020) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

В сгоревшем частном доме на Среднем Урале найдены тела трех человек

На Среднем Урале в ходе тушения пожара найдены тела трех человек. Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось ранним утром 8 декабря в частном доме по улице Партизанской в Полевском: на месте огненного ЧП были обнаружены тела мужчины и двух женщин.

"Пока данных о характере смерти погибших не имеется. Для определения точных причин их гибели будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Для установления точной причины возгорания проводится пожарно-техническая экспертиза", - уточнили в ведомстве.

Дом в Полевском, где умерли трое граждан(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Сейчас следователями СК проводится осмотр места происшествия. Также опрашиваются проживающие по соседству с данным домом.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

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В сгоревшем частном доме на Среднем Урале найдены тела трех человек

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Теги: СКР, пожар, проверка



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