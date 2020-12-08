В Новом Уренгое родители пострадавшего в ТЦ ребёнка подадут иск о компенсации вреда

В Новом Уренгое родители маленького посетителя ТЦ "Проспект", который получил тяжёлую травму во время игры в торговом центре, будут требовать компенсацию вреда, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

24 октября четырёхлетний летний именинник в игровой зоне "Дельфин" отмечал с семьёй и друзьями в ТЦ свой день рождения. По приглашению аниматора он сел на канатные качели, которые удерживали два сотрудника игровой зоны. При раскачивании каната ребенок не удержался и упал, получив тяжёлую травму.

Прокурор Нового Уренгоя внёс представление индивидуальному предпринимателю, работающему в "Дельфине". Не дожидаясь рассмотрения представления, администратор игровой зоны прекратил рабочие отношения с предпринимателем. По заявлению родителей пострадавшего прокуратура готовит иск в суд о компенсации вреда.

Аниматор стал фигурантом уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда".