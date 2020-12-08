08 Декабря 2020
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Экономика Свердловская область
Законодательное собрание Свердловской области (2019) | Фото: Накануне.RU

В ЗакСО приняли проект бюджета Свердловской области на 2021, плановый 2022-23 годы

Законодательное собрание Свердловской области приняло проект закона о бюджете на 2021 г. и плановый период в 2022 и 2023 гг. во втором чтении, передает корреспондент Накануне.RU. В 13 приложений проекта было внесено 16 поправок.

Согласно им, объем по расходам муниципальных образований в целом изменяется на 387,4 млн руб. за счет внутренних перебалансировок. Дополнительно учитываются бюджетные ассигнования на общую величину 4,1 млрд руб. По завершению второго и третьего чтения Федерального бюджета, предложено и направляется 19,1 млрд руб. целевых средств Федерального бюджета в бюджет Свердловской области, в том числе 2,5 млрд руб. от госкорпорации в фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Оставшаяся сумма в 16,6 млрд руб. в форме безвозмездных поступлений из Федерального бюджета также направляется в Свердловскую область. Из них 4 млрд руб. - на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 2,9 млрд руб. - на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, 2,2 млрд руб. - на осуществление ежемесячных денежных выплат в случае рождения третьего и последующих детей по достижению возраста до 3 лет. 2,1 млрд руб. - на реализацию мероприятий по стимулированию программы развития жилищного строительства, 1,8 млрд - на реализацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, 600 млн руб. - на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан.

Иные межбюджетные трансферты в размере 2,3 млрд руб. направлены на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 352,8 млн руб. - на расходы, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых территориальных образований. 172,1 млн руб. направляется на обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

"Общая сумма изменений по доходам составила 278,2 млрд руб. И 318 млрд руб. по расходам. При этом, обращаю внимание, что дефицит бюджета мы не изменили, оставив его неизменным для того, чтобы с ним уже продолжать работать в ходе исполнения 2021 года и планов 22-23 годов. Все названные и неназванные мной, но нашедшие отражение в протоколах заседания рабочей группы согласительной комиссии изменения, включены в таблицу поправок. В ней 16 поправок, которые касаются изменений 13 приложений законопроекта. Комитет рассмотрел данную таблицу поправок с учетом предложенных изменений", - сообщил председатель комитета законодательного собрания по бюджету финансам и налогам Владимир Терешков.

Помимо этого, запланировано последовательное снижение дефицита областного бюджета до 9,7 млрд.руб. Расходы на социальную политику предусмотрены в объеме 81,2 млрд. руб.

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В ЗакСО приняли проект бюджета Свердловской области на 2021, плановый 2022-23 годы

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Теги: ЗакСО, проект бюджета



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