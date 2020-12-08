08 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
бюджет (2016) | Фото: novosaratovka.spb.ru

Скупость Минфина в бюджете на 2021 год может обойтись экономике потерей до 2% ВВП - эксперты

Экономисты считают, что российский бюджет на 2021 год сильно отличается от того, что планируют ведущие странные мира. В ближайшие три года государственные расходы будут сокращаться, а не поддерживать экономический рост, считают в рейтинговом агентстве "Национальные кредитные рейтинги". Аналогичный вывод сделали эксперты Альфа-банка: планируемое ужесточение бюджетной политики является фактором для осторожных оценок перспектив экономического роста в России в 2021 году: прогноз банка — 2,5% роста в следующем году по сравнению с прогнозом Минэкономразвития — 3,3%, пишет РБК.

При этом в Минэкономразвития считают, что учли в своем прогнозе сокращение бюджетных расходов. Но ранее глава министерства Максим Решетников сам признавался, что прогноз Минэка не предусматривает второй волны пандемии (а значит, не учитывает этого и бюджет на следующий год).

"Допустимо сказать, что ужесточение бюджетной политики может обойтись экономике потерей до 2% ВВП", — цитирует издание главного экономиста Альфа-банка Наталию Орлову.

Эксперты считают, что даже попытки Банка России еще смягчить денежно-кредитную политику в виде снижения ключевой ставки не смогут компенсировать скупость Минфина.

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Скупость Минфина в бюджете на 2021 год может обойтись экономике потерей до 2% ВВП - эксперты

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Теги: бюджет, минфин, рост экономики, эксперты



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