Более 40 петербургских ресторанов отказались закрываться на Новый год

Более 40 кафе и баров Петербурга намерены продолжать работу, несмотря на ограничения, введенные на новогодние праздники. Весь список подобных заведений появился на странице их проекта "Карта сопротивления".

Инициатором создания карты стал предприниматель Александр Коновалов. Он утверждает, что скоро к проекту подключатся около 200 заведений, пишет РБК. Организатор движения отмечает, что запреты грозят гибелью бизнеса.

Напомним, в Петербурге ввели жесткие меры из-за распространения коронавируса: с 30 декабря по 3 января не будут работать все заведения общепита, а с 4 по 10 января они могут работать с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 10 января также закроются все музеи, театры, выставки, зоопарк, отменены концерты, а на автобусные экскурсии будет действовать запрет.

При этом мнения жителей Санкт-Петербурга о решении властей ужесточить ограничительные меры на новогодние праздники разделились. 39% жителей города одобряют, 41% не одобряют этот шаг, сообщает Regnum со ссылкой на рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что "город – на пороге локдауна".