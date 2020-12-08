08 Декабря 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

На Ямале трём бывшим сотрудникам налоговой инспекции вменяют кражу из бюджета 26 миллионов

Трёх бывших сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Ямалу судят за "вывод" из федерального бюджета 26,3 млн руб., сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, в Новом Уренгое сотрудница инспекции в 2016-18 гг. внесла в системный комплекс фальшивые сведения о наличии у граждан переплаты по налогу на доходы физических лиц и имеющемся решении о возврате этих денег. Начальник межрайонной инспекции и её заместитель курировали перевод из федерального бюджета 26,3 млн руб.

Ямальцы, на чьи счета поступили деньги, не знали про истинные намерения работницы налоговой и спокойно передали ей все деньги. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых стоимостью в 13 млн руб. Дело ушло в суд.

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На Ямале трём бывшим сотрудникам налоговой инспекции вменяют кражу из бюджета 26 миллионов

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Теги: налоговая, деньги. федеральный бюджет



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