Пермский край получил от федеральных властей четыре миллиарда рублей на здравоохранение и образование

Пермский край получил от Федерации дополнительные средства на выполнение социальных обязательств - развитие систем здравоохранения и образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

80 млрд руб. регионам перечислил Минфин России для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. Средства получили 39 субъектов, а также город Байконур. Пермский край получил 4,05 млрд руб.

Как пояснили в федеральном ведомстве, финансовая поддержка оказана регионам, у которых к 1 ноября произошло снижение налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов. Добавим, что в 2021 году для поддержки регионов дополнительно будет направлено 100 млрд руб.