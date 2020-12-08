08 Декабря 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Пермский край получил от федеральных властей четыре миллиарда рублей на здравоохранение и образование

Пермский край получил от Федерации дополнительные средства на выполнение социальных обязательств - развитие систем здравоохранения и образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

80 млрд руб. регионам перечислил Минфин России для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. Средства получили 39 субъектов, а также город Байконур. Пермский край получил 4,05 млрд руб.

Как пояснили в федеральном ведомстве, финансовая поддержка оказана регионам, у которых к 1 ноября произошло снижение налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов. Добавим, что в 2021 году для поддержки регионов дополнительно будет направлено 100 млрд руб.

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Пермский край получил от федеральных властей четыре миллиарда рублей на здравоохранение и образование

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Теги: минфин, здравоохранение, пандемия, поддержка регионов



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