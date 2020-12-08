Россияне на удаленке сокращают траты до 30% - опрос

Россияне, работающие на удаленке во время эпидемии, сокращают свои расходы. Более половины из них сократили траты на 30%, свидетельствуют результаты опроса Райффайзенбанка, на которые ссылается ТАСС.

В целом дистанционная работа стала постоянной примерно для 15% наших соотечественников, еще 30% будут работать в таком режиме несколько месяцев.

"Более половины респондентов смогли сократить расходы на 30%, а каждый пятый сэкономил примерно 50% по сравнению с обычным уровнем трат. Многим это помогло больше сберегать. Каждый пятый участник опроса заявил, что стал копить значительно больше. Еще 45% респондентов копят, но примерно столько же, сколько и раньше", - говорится в материалах исследования.

Главными статьями экономии ожидаемо стали развлечения. Каждый третий человек экономит на аренде и медицине, каждый пятый – на покупке кофе. При этом каждый пятый на удаленной работе открыл накопительный счет, почти четверть респондентов пошли еще дальше и открыли депозит в банке. Треть опрошенных открыли карту с кешбэком, 11% - инвестиционный или брокерский счет.