08 Декабря 2020
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Политика В России
Лидеры России (2018) | Фото: permkrai.ru

"Лидерам России" поручили взять 10 мандатов на выборах в Госдуму

49 победителей конкурса "Лидеры России. Политика" прошли через первый четырехдневный этап обучения на базе мастерской управления "Сенеж", пишет "Коммерсант".

Участники учебы прослушали несколько лекций, в том числе, о влиянии коронавируса на политику и "новой искренности", а также побывали в детдоме и центре для бездомных. Кроме того, перед слушателями выступили высокопоставленные чиновники.

Как заявил первый заместитель главы администрации президента (АП) Сергей Кириенко, индикатором успешности проекта станет попадание десяти обучающихся в Госдуму.

Глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев поведал о структуре российской партийно-политической системы, разделив партии по занимаемым ими идеологическим нишам. Как отмечает издание, наиболее занятым получился левый фланг. При этом Харичев позитивно отозвался о партии "Новые люди", которая выступает на правом фланге, подчеркнув, что она попала в запрос граждан.

Чиновник также отметил и запросы избирателей: ключевые из них — на справедливость и обновление. Похожие данные привел и глава ВЦИОМа Валерий Федоров, заодно рассказавший и об уровне тревожности россиян. Оба лектора дали понять, что повестка сдвигается влево и люди хотят более справедливого распределения материальных благ.

Политологи считают, что АП настроена на серьезную подготовку "лидеров" к думской кампании и пытается убедить общественность в том, что выборы реальная, а не формальная процедура.

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"Лидерам России" поручили взять 10 мандатов на выборах в Госдуму

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Теги: лидеры россии, госдума



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