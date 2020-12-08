08 Декабря 2020
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Общество Москва
Кипелов (2017) | Фото:Накануне.RU

Роспотребнадзор опечатал концертный зал, где на прошлой неделе дал концерт Кипелов

Роспотребнадзор опечатал вход в столичный клуб Adrenaline Stadium, где 4 декабря состоялся концерт Валерия Кипелова. Санитарные врачи ссылаются на СМИ и социальные сети, в которых были опубликованы кадры с мероприятия. На них видно, что зрители не соблюдали социальную дистанцию и маски не надевали.

Также в управлении Роспотребнадзора по Москве считают, что администрация клуба (ООО "Национальная концертная компания") не приняла меры по ограничению зрителей на концерте, и уж точно не обеспечила их "шахматную рассадку". "Указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В итоге Роспотребнадзор возбудил административное дело, а накануне был опечатан главный вход в помещение концертного зала, а также вход для VIP-зрителей.

Кроме того, площадке грозит штраф до 500 тыс.руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Материалы дела сейчас готовятся для направления в суд. В Роспотребнадзоре отмечают, что эта площадка нарушает закон по данной статье повторно – ранее работа клуба уже приостанавливалась на 30 суток за концерт 18 октября.

Напомним, ранее на 480 тыс. руб. был оштрафован "Дворец спорта" в Санкт-Петербурге, который при тех же обстоятельствах провел два концерта рэпера Басты.

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Роспотребнадзор опечатал концертный зал, где на прошлой неделе дал концерт Кипелов

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Теги: роспотребнадзор, валерий кипелов, концертный зал, штраф



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