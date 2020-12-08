08 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске стартовал судебный процесс по иску ТСЖ к инвалиду с требованием демонтировать подъемник

В Челябинске суд приступил к рассмотрению иска ТСЖ "Наш дом", которое требует от инвалида за свой счет демонтировать подъемник в подъезде его дома.

Напомним, 81-летний пенсионер, почетный металлург России Ильяз Зинуров установил подъемник у себя в подъезде только после вмешательства общественников и губернатора Челябинской области. Однако ТСЖ "Наш дом" подало на инвалида в суд с требованием демонтировать устройство.

7 декабря в Центральном районном суде Челябинска прошло первое заседание по иску.

"ТСЖ "Наш дом" продолжает нарушать и процессуальные права Зинурова: ему не была вручена претензия, также ему не дали ознакомиться с иском заранее – несколько страниц показали непосредственно перед заседанием, предлагая за несколько минут до начала прочитать и выдвинуть возражения по требованиям ТСЖ", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Вопросы у общественников есть и к администрации города.

"Вместо того, чтобы снять бремя согласования с инвалида, представители мэрии, фактически, самоустранились и переложили ответственность на него", - добавили в ОНФ.

Судебное заседание перенесено на 21 декабря.

Кроме того, общественники обратились к губернатору, чтобы решить конфликт во внесудебном порядке.

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В Челябинске стартовал судебный процесс по иску ТСЖ к инвалиду с требованием демонтировать подъемник

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Теги: инвалид, ТСЖ, суд, повестка, подъемник,



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