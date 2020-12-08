В Кургане семья живет в доме без стен - квартиру купили на маткапитал

Администрацию Кургана и прокуратуру попросили проверить, почему семья живет в доме без стен.

Как сообщил в соцсетях депутат Госдумы Виталий Пашин, к нему обратилась семья, которая купила квартиру за средства материнского капитала в 2016 году. "Возникает большой вопрос и к Пенсионному фонду, и к органам опеки: как была одобрена покупка в очевидно аварийном доме?" - отмечает он.

В доме части комнат просто нет – стены и перекрытия разрушены, трубы отопления разморожены, электрокабель оборван. Но чиновники, видимо, считают, что здесь можно жить. Барак, по данным парламентария, признан аварийным в 2017 году, включён в программу расселения, однако, ни новые квартиры, ни маневренный фонд жильцам не предоставлены. При этом, как отмечает депутат, продолжают приходить "непонятные счета за неоказанные коммунальные услуги".

Виталий Пашин направил депутатские запросы в администрацию города и в прокуратуру Курганской области.