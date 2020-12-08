08 Декабря 2020
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Экономика В России
продуктовый прилавок, продукты, магазин, мясная продукция (2018) | Фото: progorodsamara.ru

Экономист спрогнозировал рекордный рост цен про продукты

Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы, заявил НСН главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.

По его словам, из-за пандемии доходы упали больше чем на десять процентов, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на следующий год.

"В категории бедных граждан уже 50 процентов доходов уходит на продовольствие", - добавил Узун.

По словам эксперта, России будет достаточно продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта.

Ранее сообщалось, что продукты в России за семь месяцев текущего года дорожали втрое быстрее, чем в ЕС.

Так, рост цен на продовольственные товары в РФ составил 5%. Что касается Евросоюза, то там продукты питания подорожали на 1,6% за этот же промежуток времени. Например, в России фрукты подорожали на 25,5%, в ЕС — на 9,6%. Овощи в России стали дороже на 10,4%, в ЕС подешевели на 1,7%.

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Экономист спрогнозировал рекордный рост цен про продукты

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Теги: рост цен, продукты



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