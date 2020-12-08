Дефицит бюджета Челябинска на 2021 год составит 1,1 млрд рублей

Проект бюджета города Челябинска на 2021 год и плановый период прошел публичные слушания.

Доходы бюджета в 2021 году предусмотрены в размере 13,2 млрд рублей, расходы – 14,3 млрд рублей. Дефицит составит 1,1 млрд рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы, несмотря на непростую экономическую ситуацию текущего года и снижение прогноза по доходам на сумму порядка 500 млн рублей от первоначального уровня текущего года сформированный бюджет учитывает практически все запланированные, а также новые приоритеты в расходах.

В частности, обеспечены расходы на теплоэнергоресурсы с учетом роста тарифов и на основании лимитов потребления ресурсов муниципальными учреждениями. Предусмотрено 635,9 млн руб. на бесплатное горячее питание учеников начальных классов, дополнительное создание 2 тыс. 821 место в детских садах и 1 тыс. 500 мест в общеобразовательных учреждениях. Около 60 млн руб. будет направлено на оснащение учреждений здравоохранения медицинским техническим оборудованием, на улучшение их материально-технического состояния. Так, в 2021 г. запланировано строительство теплого перехода между терапевтическим и хирургическим корпусом ГКБ №8.

На реализацию программы "Оздоровление окружающей среды города" предусмотрено почти 150 млн руб. Эти средства пойдут на продолжение рекультивации городской свалки, на содержание и техническое обслуживание площадок накопления ТКО и др.

На обустройство девяти общественных пространств в городе направят 14 млн руб.

При этом будут сокращены расходы инвестиционного характера. В частности, объем дорожного фонда уменьшен на 150 млн руб.

Принять проект бюджета депутаты планируют на заседании городского парламента 22 декабря.