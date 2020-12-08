СМИ: Госдума может придать закону о блокировке иностранных ресурсов обратную силу

В среду, 9 декабря, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, который позволит Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, допускающие "дискриминацию" российских СМИ. А уже ко второму чтению документ могут ужесточить нормой, придающей закону обратную силу. Другими словами, надзорное ведомство сможет блокировать ресурсы, которые "допустили дискриминацию", еще до принятия этого законопроекта, пишут "Ведомости" со ссылкой на одного из авторов документа, депутата от КПРФ Александра Ющенко. Он считает, что это поможет предотвратить "желание цензурировать российские СМИ".

Эксперты указывают, что законопроект, направленный на защиту права россиян на информацию, сам же и нарушает это право в случае блокировки, например, YouTube. Именно этот сервис стал раздражителем, побудившем парламентариев написать законопроект: в пояснительной записке к документу говорится, что с апреля 2020 г. около 20 раз со стороны иностранных площадок "цензуре подверглись такие СМИ, как Russia Today, РИА Новости, "Крым 24".