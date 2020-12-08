08 Декабря 2020
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Происшествия В России
Самолет Ил-80 (2020) | Фото: Михаил Джапаридзе / Associated Press

В Таганроге с "самолета Судного дня" украли оборудование

На аэродроме в Ростовской области неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из "самолета Судного дня".

В полицию еще 4 декабря обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, из отсеков борта пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

При этом "Известия" пишут, что сейчас устанавливается точное количество похищенного оборудования на Ил-80 на аэродроме Таганрог-Южный.

По словам источника, говорить о 39 радиостанциях или радиоблоках нельзя. "На борту самолета просто нет столько электроники", — отметил собеседник издания.

Летом 2019 года Ил-80 передали специалистам ТАНТК, самолет должен был пройти модернизацию. Ожидалось, что воздушное судно вернется в строй в ближайшие год-два.

Напомним, воздушные командные пункты на базе таких самолетов могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. В СМИ их называют "самолетами судного дня".

В мае в Минобороны РФ сообщали о завершении опытно-конструкторских работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82. Была начата работа по переоборудованию имеющихся самолетов в новый облик.

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В Таганроге с "самолета Судного дня" украли оборудование

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Теги: самолет судного дня, ил-80, таганрог



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