08 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
Градусник, таблетки, лекарства, медицинская маска, болезнь (2020) | Фото: Накануне.RU

Южный Урал запросил у Минпрома РФ лекарства

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области обратились в Минпром РФ с просьбой выделить для региона лекарственные препараты. Перечень необходимых препаратов для лечения коронавирусной инфекции сформирован совместно с минздравом по итогам депутатских проверок аптечных сетей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО, в письме, адресованном министру промышленности РФ Денису Мантурову, озвучена просьба от Законодательного собрания Челябинской области оказать содействие в выделении для региона лекарственных препаратов с целью своевременного обеспечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в стационарах медицинских организаций, а также амбулаторно.

Ранее депутаты областного парламента провели инспекцию аптек в своих избирательных округах и зафиксировали нехватку этих препаратов. В некоторых аптеках из 19 рекомендованных наименований в наличии были три-четыре препарата. В письме содержится не просто просьба, а список препаратов и точное количество упаковок, необходимое для обеспечения запаса медикаментов, которого бы хватило региону на месяц.

"По результатам первого заседания рабочей группы по вопросу лекарственного обеспечения населения, созданной по поручению Владимира Мякуша, в адрес министра промышленности РФ Дениса Мантурова направлено письмо. Мы обращаемся с просьбой обеспечить лекарственными препаратами, рекомендованными для лечения коронавирусной инфекции, аптечные склады Челябинской области, – комментирует депутат Сергей Буяков. – Опыт эффективного взаимодействия с Минпромом у нас есть. Мы надеемся, что в ближайшее время наша просьба будет услышана, и медикаменты поступят в Челябинскую область. Эти препараты будут использованные не только для лечения больных в стационаре, но и в амбулаторных условиях. То есть, люди, которым не требуется госпитализация, тоже будут обеспечены лекарствами".

Снегопад(2019)|Фото: Накануне.RU

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Южный Урал запросил у Минпрома РФ лекарства

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Теги: лекарства, минпром



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