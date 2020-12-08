08 Декабря 2020
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Происшествия За рубежом
(2006) | Фото: homepage.eircom.net

Причиной неизвестной массовой болезни на юге Индии могут быть хлорорганические соединения

Возможной причиной госпитализации более 400 человек в индийском южном штате Андхра-Прадеш стали пестициды, используемые в борьбе с комарами. Сейчас власти изучают, могли ли хлорорганические соединения стать причиной массового отравления. По данным Reuters, от неизвестной болезни умер один человек.

В течение нескольких дней на симптомы пожаловались уже более 400 человек, в том числе около 300 детей. Люди жалуются на головокружение, обмороки, головную боль и рвоту. При этом у всех у них не выявлен коронавирус.

Депутат от штата Нарасимха Рао написал в соцсетях, что разговаривал с государственными санитарными врачами, и те подтвердили, что "наиболее вероятной причиной отравления являются ядовитые хлорорагнические вещества".

"Это одна из версий", - подтвердила глава управления здравоохранения штата Гита Прасадини, добавив, что власти ждут результатов анализов, чтобы установить причину.

Использование хлорогранических соединений в качестве пестицидов запрещено или ограничено во многих странах в связи с повышенным риском онкологических заболеваний и другими потенциальными рисками для здоровья. Однако некоторые соединения остаются в окружающей среде годами и накапливаются в жирах животных и человека. Неизвестно, насколько широко эти средства могли применяться в данном штате, но известно, что некоторые подобные соединения используются в Индии для борьбы с комарами.

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Причиной неизвестной массовой болезни на юге Индии могут быть хлорорганические соединения

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Теги: хлоророганика, комары, индия, массовое отравление, пестициды



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