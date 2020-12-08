08 Декабря 2020
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Общество За рубежом
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Британские ученые оценили эффективность закрытия границ в борьбе с COVID-19

Британские ученые выяснили, что доля импортированных случаев заражения коронавируса во многих стран превысила бы 10%, если бы границы не были закрыты в начале весны, однако подобные меры на этот раз уже не помогут.

По словам эпидемиологов, правительствам всех стран следует более гибко подходить к борьбе с коронавирусом.

В апреле российские ученые разработали математическую модель, которая указала на то, что простое закрытие границ не защитит население всех стран мира от распространения COVID-19. Однако выяснилось, что самоизоляция в целом эффективнее мешает распространению эпидемии.

Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко вслед за своим аппаратом опроверг сообщения о том, что он, якобы, не исключил возможность ограничения передвижения россиян между регионами и даже внутри них в целях ограничения распространения коронавируса.

Напомним, в первую волну пандемии весной отдельные регионы пытались вводить ограничения передвижения людей из других субъектов, но эта инициатива столкнулась с непониманием как среди населения, так и у федеральных властей. Кроме того, такая мера выглядела бы как минимум странной на фоне разрешенных выездов за границу.

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Британские ученые оценили эффективность закрытия границ в борьбе с COVID-19

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Теги: коронавирус, пневмония



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