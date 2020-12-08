08 Декабря 2020
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топор, тень (2015) | Фото: gorodkirov.ru

Екатеринбургская пенсионерка обвиняется в убийстве своего сына

6 декабря у трансформаторной будки у дома по улице Шефская в Екатеринбурге было обнаружено тело мужчины с рубленными ранениями, в том числе - в области головы.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, по данному факту заведено уголовное дело. При обходе подъездов домов вблизи места нахождения убитого, на входе в один из них криминалистам удалось обнаружить следы крови. Следователи вышли на квартиру, в которой произошло убийство. Была установлена и причастность 71-летней хозяйки жилья к преступлению.

Как выяснилось, безработный 46-летний сын женщины злоупотребляющий спиртным, ушёл к своим друзьям. Когда он вернулся в нетрезвом состоянии домой, то потребовал от матери денег на спиртное, однако женщина отказала и в ходе возникшего конфликта толкнула его. Мужчина упал, а его мать взяла топор и нанесла сыну несколько ударов, в том числе и в область головы. От полученных травм сын скончался. О произошедшем пенсионерка сообщила своей дочери.

Когда она приехала к матери, они вдвоём завернули тело убитого в покрывало и ночью вынесли к трансформаторной будке. Женщины инсценировали ситуацию, будто бы мужчину убили в то время, когда он отсутствовал дома, направившись к своим друзьям распивать спиртное.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении пенсионерки меры пресечения.

Напомним, челябинский областной суд оставил под арестом 24-летнюю женщину, сообщившую о похищении ее семимесячного сына после его убийства.

В октябре женщина сообщила о похищении своего семимесячного ребенка. Однако следователи установили, что похищения не было. Следствие считает, что женщина вместе с сожителем нанесли множественные удары по голове ребенку, от чего тот умер. После этого они решили избавиться от тела ребенка и сбросили его в реку Миасс.

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Екатеринбургская пенсионерка обвиняется в убийстве своего сына

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Теги: Екатеринбург, убийство



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