Российских перевозчиков могут обязать предупреждать об изменении тарифов

Кабмин России внес на рассмотрение Госдумы проект закона, который регламентирует работу автомобильных перевозчиков.

Их планируется обязать заранее сообщать об изменении тарифов. Кроме того, документом предлагается наделить региональные органы власти правом устанавливать сроки эксплуатации автобусов, что подвигнет перевозчиков обновить подвижной состав и тем самым повысить безопасность и качество предоставляемых услуг", пишет "Коммерсант".

Ранее правительство вновь перенесло требование оснащать тахографами автобусы, осуществляющие городские перевозки. Требование вступит в силу с 1 июля 2022 года. Новое постановление переносит только сроки для городских автобусов. В марте 2020 года Минтранс предлагал полностью снять требование как для городских автобусов, так и для пригородных.