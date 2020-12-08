Козак назначен главой комиссии по содействию международному развитию
Российский президент Владимир Путин назначил заместителя главы своей Администрации Дмитрия Козака председателем межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию.
Цель комиссии - обеспечение координации деятельности органов власти и организаций по содействию международному развитию. У Козака будет один заместитель из числа вице-премьеров и три — из числа начальников управлений президента, пишет "Коммерсант".
Напомним, 5 ноября Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию.