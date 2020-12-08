МОК отстранил Александра Лукашенко от Олимпиады

Международный олимпийский комитет на временной основе запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в Олимпийских играх и других мероприятиях под эгидой МОК.

Как сообщил президент организации Томас Бах, действия руководства Национального олимпийского комитета Белоруссии противоречат основополагающим принципам Олимпийской хартии и "серьезно подрывают репутацию олимпийского движения".

Запрет также коснется старшего сына Лукашенко Виктора, который является первым вице-президентом НОК и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова.

Также МОК заморозил все финансирование НОК Белоруссии, за исключением средств на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм 2022 года, пишет "Коммерсант".

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.