08 Декабря 2020
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Общество В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Депутаты рассмотрят проект расширения льгот по ипотеке для многодетных семей

Кабмин России внес в Госдуму проект закона, который расширяет условия программы софинансирования ипотеки для многодетных семей.

Льготами прилагается обеспечить россиян при покупке недостроенного дома, а также при покупке жилья с ремонтом или неотделимыми улучшениями. Изменения в закон предлагается распространить в том числе на жилищные займы, взятые до вступления поправок в силу. Также программу предлагается распространить на кредиты на строительство дома, пишет "Коммерсант".

Центробанк пугает, что на рынке нового жилья может возникнуть пузырь, и льготную ипотеку надо своевременно свернуть для избежания возникновения этого самого пузыря. Однако, по сообщениям "Форбс", в 72% российских городов застройщики не возводят ни одного квадратного метра жилья, в результате жители не могут воспользоваться льготной ипотекой, которая распространяется только на новые объекты. Тогда для чего и для кого была введена льготная ипотека? И насколько мы близки к пузырю на рынке недвижимости? Об этом Накануне.RU рассказал экономист, экс-зампред Счётной палаты РФ Юрий Болдырев.

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Депутаты рассмотрят проект расширения льгот по ипотеке для многодетных семей

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Теги: льготы, семьи, ипотека



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