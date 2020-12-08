Отобраны российские приложения, рекомендованные к предустановке на гаджеты

Минцифры России сформировало список российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства.

В перечень попали приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Госуслуги" система "Мир". Минцифры сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями.

После анализа заявок был сформирован перечень ПО, рекомендованный к предустановке, сообщает ТАСС.

Приложения будут устанавливать на смартфоны, планшеты, телевизоры с функцией Smart TV, ноутбуки и персональные компьютеры.

Напомним, ранее Роскомнадзор призвал отечественные IT-компании создавать русскоязычные аналоги YouTube, а российским СМИ предложил размещать свой контент на русскоязычных видеоплатформах, а американские хостинги предложил бойкотировать из-за цензуры со стороны последних.