08 Декабря 2020
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Политика В России
смартфон (2019) | Фото: PxHere

Отобраны российские приложения, рекомендованные к предустановке на гаджеты

Минцифры России сформировало список российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства.

В перечень попали приложения Mail.ru Group, "Яндекса", "Госуслуги" система "Мир". Минцифры сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных компаниями и подтвержденных независимыми аудиторскими заключениями.

После анализа заявок был сформирован перечень ПО, рекомендованный к предустановке, сообщает ТАСС.

Приложения будут устанавливать на смартфоны, планшеты, телевизоры с функцией Smart TV, ноутбуки и персональные компьютеры.

Напомним, ранее Роскомнадзор призвал отечественные IT-компании создавать русскоязычные аналоги YouTube, а российским СМИ предложил размещать свой контент на русскоязычных видеоплатформах, а американские хостинги предложил бойкотировать из-за цензуры со стороны последних.

 

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Отобраны российские приложения, рекомендованные к предустановке на гаджеты

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Теги: гаджеты, приложения



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