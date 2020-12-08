Следственные орган вновь отказались заводить дело о самоубийстве Ирины Славиной

Следствие второй раз отказало в заведении уголовного дела по факту самоубийства нижегородской журналистки, главного редактора сетевого издания "Коза.Пресс" Ирины Славиной.

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области считает, что в действиях "третьих лиц" не было признаков доведения до самоубийства журналистки, пишет "Коммерсант".

Напомним, Славину последний год её регулярно вызывали в суды. Весной 2019-го ее, например, оштрафовали на 20 тыс. за несогласованное шествие, а осенью — на рекордные 70 тыс. за неуважение к власти. Летом журналистку заподозрили в распространении ложной информации из-за новости о коронавирусе, и на этот раз ей грозил штраф в 500 тыс. руб., который Ирина воспринимала как "финансовое убийство". А 1 октября к Ирине с обыском вломились силовики — судя по всему, её подозревали в связях с "нежелательной организацией".

Но в СКР подчеркнули, что сообщения в ряде СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований.