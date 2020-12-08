08 Декабря 2020
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Общество В России
Рената Литвинова (2017) | Фото:instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Актриса Рената Литвинова заразилась COVID-19

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова сообщила, что заразилась коронавирусом.

"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой — как важно беречь друг друга,— я тут же заболела ковидом и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых — за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных",— написала артистка на своей странице в Instagram.

Литвинова работала над видеоинтервью с отечественными артистами, которые рассказывали о том, как переживают пандемию.

Напомним, в январе текущего года Литвинова, которую сбила машина, подтвердила это и рассказала о своей реакции на аварию.

Она попыталась пристыдить девушку за рулем автомобиля, поскольку та наехала на актрису в ее день рождения.

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Актриса Рената Литвинова заразилась COVID-19

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Теги: Литвинова, коронавирус



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