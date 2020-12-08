В Дзержинске горит 25-этажный жилой дом

В городе Дзержинске Нижегородской области произошел пожар в 25-этажном жилом доме.

Из квартир эвакуировали 115 человек, из них 25 детей. О пострадавших ничего не сообщается.

В настоящее время рассматривается вопрос по привлечению пассажирских автобусов для обогрева эвакуированных жильцов. В одной из школ города развернут пункт временного размещения, сообщает ТАСС.

Напомним, 7 декабря на Среднем Урале загорелся торговый центр. Находившихся внутри людей пришлось срочно эвакуировать.

В результате короткого замыкания электропроводки огнем был поврежден натяжной потолок в одном из магазинов на втором этаже.