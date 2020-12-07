В Законодательном собрании Челябинской области появится новый комитет

Комитет Законодательного собрания по регламенту и депутатской этике одобрил изменения в структуру областного парламента.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО, проектом постановления Законодательного собрания предлагается создание комитета по информационной политике. К вопросам ведения комитета будут отнесены информационная политика Законодательного собрания, статус и полномочия Экспертного совета при Законодательном собрании по вопросам деятельности СМИ, взаимодействие со средствами массовой информации и пресс-службами.

Данный вопрос будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания на очередном заседании, которое состоится 15 декабря.

Напомним, в настоящее время в областном парламенте работает десять профильных комитетов: комитет по бюджету и налогам; комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; комитет по экологии и природопользованию; комитет по аграрной политике; комитет по экономической политике и предпринимательству; комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию; комитет по социальной политике; комитет по молодежной политике, культуре и спорту; комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению; комитет по регламенту и депутатской этике.