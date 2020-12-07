08 Декабря 2020
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Экономика Челябинская область
поле, лэп, сельское хозяйство, с/х, аграрии (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Сельское хозяйство Челябинской области получит в следующем году почти три миллиарда рублей поддержки

В комитете по аграрной политике Законодательного собрания Челябинской области рассмотрели и одобрили бюджет на предстоящие три года. Бюджет на поддержку сельхозпроизводителей Южного Урала предусмотрен в размере 2,77 млрд рублей по различным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО.

Одобрено финансирование госпрограмм "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области", "Развитие малых форм хозяйствования в Челябинской области", "Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области", запланирован на сумму 2 миллиарда 777 миллионов рублей. Из них более 1 млрд 817 млн рублей составят средства областного бюджета и почти 960 млн рублей – федерального.

По сравнению с показателем областного бюджета на 1 января 2020 года плановое финансирование уменьшено почти на 980 млн. рублей (снижение на 26 процентов). Но, как отметил заместитель губернатора Сергей Сушков, речь идет не о снижение бюджетирования, а о том, что часть программ выполнена, в частности, "Начинающие фермеры", а также "длинные" инвестиционные кредиты на строительство птицефабрик и выплаты процентных ставок по ним прекратились у многих предприятий и, соответственно, уже на следующий год по процентным ставкам запланирована компенсация только в пределах 100 миллионов рублей. А всего эта сумма составляла ежегодно более 500 млн рублей.

деревня село сельское хозяйство(2011)|Фото: Накануне.ru

Самая значительная по объему финансирования статья государственной программы "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области". Ее объем – 2,5 миллиарда рублей. На 2021 год максимально сохранены все виды поддержки 2020 года. Средства программы будут направляться, в том числе, на развитие животноводства (+35% к 2020 году), закупку минеральных удобрений, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (увеличение в 2 раза), строительство новых животноводческих комплексов, семенных заводов и ряда других сельскохозяйственных объектов. Также будет увеличено финансирование ветеринарных служб до 540 млн руб.

Программа "Развитие лесного хозяйства" предусматривает ежегодное финансирование в сумме 437 млн. рублей, из них 117 млн. – средства областного бюджета и 320 млн. – федеральные деньги.

Депутаты комитета по аграрной политике рассмотрели вопросы в части касающейся их компетенции и рекомендовали руководству Законодательного собрания поддержать и утвердить представленный бюджет на 2021-2023 гг. в первом чтении.

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Сельское хозяйство Челябинской области получит в следующем году почти три миллиарда рублей поддержки

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Теги: Законодательное собрание Челябинской области, Сергей Сушков



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