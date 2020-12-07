Сборная России по футболу узнала своих соперников по отборочному раунду ЧМ-2022

Сборная России по футболу узнала своих соперников по отборочному раунду Чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре.

В Европейской части отбора сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все соперники сыграют в группах по два матча (дома и на выезде). 10 победителей групп выйдут напрямую на турнир, а ещё 10 вторых мест отправятся в плей-офф. В стыковых встречах сыграют также и две лучших сборных по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не смогли пробиться на мундиаль через отборочный турнир. Таким образом, 12 сборных разыграют в плей-офф ещё три путёвки на ЧМ.

Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Все матчи будут сыграны с марта по ноябрь 2021 года, а игры раунда плей-офф - весной 2022 года.