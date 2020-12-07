Требования к образовательному процессу в эпоху коронавируса продлены до 2022 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, продлевающее действие санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу в условиях пандемии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. Санитарные требования, предъявляемые к организации образовательного процесса, будут действовать до 1 января 2022 г.

Речь идёт, в частности, о правиле измерять температуру у школьников и педагогов, закрепление отдельных кабинетов за классами.