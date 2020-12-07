07 Декабря 2020
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Политика За рубежом
(2006) | Фото: Накануне.ru

В администрации Эрдогана подтвердили освобождение журналистов НТВ

Администрация турецкого президента Реджепа Эрдогана заявила об освобождении журналистов НТВ, которым ранее вменили шпионаж, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Двое российских граждан, которые были взяты под стражу в четверг при попытке заснять военный объект без разрешения, освобождены сегодня днем. Мы высоко ценим сотрудничество наших российских коллег в течение последних нескольких дней и призываем всех иностранных журналистов следовать официальным визовым и аккредитационным правилам, а также соблюдать наши законы во время своего пребывания", - цитирует ТАСС распространённый документ.

Напомним, утром 3 декабря репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили о своем задержании в пригороде Стамбула. Причиной для задержания стала съемка без разрешения около центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов. Ранее отмечалось, что МИД РФ и генконсульство России в Турции проясняют ситуацию.

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В администрации Эрдогана подтвердили освобождение журналистов НТВ

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Теги: Реджеп Эрдоган, журналист



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